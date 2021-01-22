قصة "روان" ضحية البناء المخالف.. ووالدها: "المتهم ألقاها أمام المستشفى وهرب"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مصرع "روان"، الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، سقطت عليها مخلفات مواد تكسير بناء مخالف من الطابق الحادي عشر، أثناء خروجها من منزلها المجاور للعقار الذي كانت تتم فيه عملية البناء، ما أصابها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، لقيت على إثره مصرعها.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك" إلى دفتر عزاء للفتاة، وتداولوا وسم "هاشتاج" "حق روان عروس الجنة".

"كل ما أريده هو حق ابنتي".. هكذا بدأ "محمد عامر"، والد الضحية حديثه لمصراوي، مشيرًا إلى أنه يريد القصاص، وأن لا يشعر أحد بما يشعر به الآن، وخاصة وأن الله رزقني بها بعد 8 سنوات كاملة.

وأضاف والد الفتاة، ابنتي، ماتت نتيجة الإهمال بسبب سقوط أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل في بنها، حيث أنه بناء مخالف، وصاحبه يستغل وقت الليل للبن0اء في الخفاء.

وتابع والد الضخية، بعد وفاة ابنتي ذهبت لعمل محضر وهي في مستشفى الجامعة ببنها، واتهمت مالك البرج وصاحب الشقة الذي نقل ابنتي للمستشفى وتركها على مدخل المستشفى واختفى، "ألقاها وهرب" وعندما ذهبت إلى المركز اتهمتهم في محضر رسمي بالاهمال، لأن الونش كان به عيوب.

وأكد والد الفتاة: "زوجتي والدة الفتاة، ذهبت قبل الحادثة بنصف ساعة، وتحدثت مع العاملين لإيقاف الونش لأنه كان به عيوب ولم يستجيبوا لها، وأكملوا العمل ما أدى إلى وفاة روان عروس الجنة".

وأضاف والد الضحية، كل ما أريده هو حق ابنتي التي لم تتم الـ19عاما، ويجب أن يحاسب المخطئ حتى لا تتكرر مثل تلك الواقعة مع الأسر الأخرى.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطالبة "روان محمد عامر"، 18 عامًا جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.

جرى إخطار العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء كان يحملها ونش الطابق الحادي عشر بعقار، بمنطقة الفلل ببنها، وأثناء خروجها من مسكنها الموازى للعقار سقطت عليها مواد البناء أودت بحياتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 475 إداري مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.