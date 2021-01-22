طلب إحاطة لوزير النقل بشأن "كوبري عتريس" في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

طالب المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، دسوق وفوه مطويس، في كفر الشيخ، اليوم الخميس، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارتي النقل والمواصلات، والري والموارد المائية، بشأن دراسة عمل مزلقان في كوبري عتريس بمدينة دسوق، ومحاسبة المسئولين عن الأوضاع الحالية للكوبري.

كان عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، دسوق وفوه مطويس، في كفر الشيخ، تقدم بطلب إحاطة، يوم الخميس، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجهًا للفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بخصوص كوبري عتريس، بمدينة دسوق.

وتضمن طلب الإحاطة للنائب عادل النجار، أنه جرى الانتهاء من أعمال وتجديد كوبري عتريس بمدينة دسوق، في شهر يونيو عام 2019، وذلك بتكلفة مالية مليوني، و800 ألف جنيه في حين رفضت هيئة السكة الحديد عمل مزلقان أمام الكوبري، حتى يستفيد منه أبناء مدينة دسوق، نظرًا لربطه المدينة ببعضها، ما يعد شريان رئيسي للحياة في مدينة دسوق.

وأكد عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير النقل والمواصلات، أنه بعدم إقامة مزلقان أمام الكوبري يجعله دون فائدة، ولا جدوى من إنشائه ما يعد إهدارًا للمال العام.