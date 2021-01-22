نقابة أطباء المنوفية تعلن وفاة استشاري في هيئة التأمين الصحي

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المنوفية- أحمد الباهي:

نعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور نبيل محروس استشاري في هيئة التأمين الصحي، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

في السياق، عبر العديد من زملاء الطبيب عن حزنهم الشديد لوفاته، ذاكرين مواقفه الطيبة معهم، وقدموا التعازي لأبناءه، وأعلنت الأسرة وفاته أمس الخميس، وشُيع جثمان الفقيد من مسجد حسام الدين بمدينة شبين الكوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

جاء في بيان نقابة الأطباء: "تنعى نقابة أطباء المنوفية وفاة دكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.