زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب الفلبين

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مصراوي Masrawy

مانيلا - (د ب أ):

ذكر معهد علوم البراكين والزلازل بالفلبين أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب إقليم "دافاو اوكسيدانتال" الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال، الذي حدث في الساعة الثامنة و23 مساء قد وقع بمنطقة "جوسا أباد سانتوس" وعلى عمق 111 كيلومترا، حسب المعهد في نشرة، صدرت في الساعة العاشرة مساء امس في موقعه الالكتروني.

وتابع المعهد أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن حدوث أضرار.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90 % من الزلازل على مستوى العالم.

كان آخر زلزال كبير ضرب الفلبين بلغت قوته 1ر7 درجة في أكتوبر عام 2013 وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا .