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صور.. فض سرادق عزاء و"تشميع كافيهات" لمنع انتشار كورونا في الشرقية

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صور.. فض سرادق عزاء و"تشميع كافيهات" لمنع انتشار كورونا في الشرقية صور.. فض سرادق عزاء و"تشميع كافيهات" لمنع انتشار كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:58 ص الجمعة 22 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، حملة مُكبرة لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات، سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع؛ منعًا لانتشار المُستجد.

أسفرت الحملة عن فض سرادق عزاء بكفر "أبو حسين"؛ لمخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

جرى فض السرادق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين، فيما جرى تشميع كافيهين وتغريم أصحابها 4000 جنيه لكل مخالف.

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