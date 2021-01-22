15 صورة لحملات التعقيم في مواجهة كورونا بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتطهير المنشآت والمساجد في إطار جهود مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى تطهير الموقف الجديد "موقف سيارات الأقاليم" بمحرم بك، لكونه يعتبر بوابة الدخول والخروج من وإلى الإسكندرية.

وأشارت رئيس حي غرب، إلى استمرار أعمال تطهير كافة المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون يوميا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما أجرى حي العامرية أول، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لـ 11 مسجدا بشارعي مخزن الزيت والوكالة، باستخدام الكلور والمطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

يأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.