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مركز الأمن الإلكتروني الروسي يحذر من "هجمات أمريكية"

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مركز الأمن الإلكتروني الروسي يحذر من "هجمات أمريكية" مركز الأمن الإلكتروني الروسي يحذر من "هجمات أمريكية"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الجمعة 22 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
حذر مركز الأمن الإلكتروني الروسي من مخاطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بهجمات إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في ، وأوصى باتخاذ تدابير لحماية مواردها والمعلومات الخاصة بها.
وذكر مركز الأمن الإلكتروني الروسي (مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية) في بيان اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أنه ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الاتهامات المستمرة لروسيا بالتورط في تنظيم هجمات إلكترونيه، والتي أعرب عنها ممثلو الولايات المتحدة وحلفاؤهم، وتهديداتهم بشن هجمات انتقامية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية الروسية .
وتتمثل المهمة الرئيسية لمركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية في تنسيق أنشطة قضايا البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا بشأن الكشف والوقاية والقضاء على عواقب الهجمات الإلكترونية والتعامل معها، ومن بين مهام المركز أيضًا تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية ومع الزملاء الأجانب وتحليل الهجمات الإلكترونية السابقة وتطوير أساليب مكافحتها.هذا
كانت مجموعة الهاكرز قد تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأميركية نهاية العام الماضي، وكان حجم الاختراق شديد الخطورة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في هذه القرصنة، فيما وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأميركية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.

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