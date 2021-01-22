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الأمن الاقتصادي يضبط 4 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي يضبط 4 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 4 آلاف قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

10:52 ص الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3950 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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