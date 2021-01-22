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تسجّل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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روسيا تسجّل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة تسجّل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:47 ص الجمعة 22 يناير 2021

(وكالات):
سجلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الرابع على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في ، اليوم الجمعة، عن رصد 21513 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 21887 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.8% من المرضى الجدد، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، حيث انتزعت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (بـ3104 إصابات جديدة) الصدارة مجددا من العاصمة موسكو 3037 إصابة.
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه المستجد خلال اليوم الأخير بواقع 580 حالة وفاة، مقابل 612 وفاة أمس، فيما تماثل 27318 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و677352 إصابة مؤكدة، منها 68412 حالة وفاة، و527404 حالات نشطة، وثلاثة ملايين و81536 حالة شفاء.
وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 98.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 456 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال 638 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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