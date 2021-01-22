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وسط غياب الكمامات.. "أسواق سمسطا لا تخشى كورونا" في بني سويف

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وسط غياب الكمامات.. "أسواق سمسطا لا تخشى كورونا" في بني سويف وسط غياب الكمامات.. "أسواق سمسطا لا تخشى كورونا" في بني سويف

مصراوي Masrawy

10:43 ص الجمعة 22 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت مدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف غياب تام لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الأسواق، وعدم التزام الباعة بارتداء الكمامات، وهو الأمر الذي قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بعض الأهالي أن ذلك يأتي في ظل الغياب التام لمسئولي الوحدة المحلية والتزام رئيس المدينة مكتبه أغلب الأوقات؛ حسب الأهالي.

على الجانب الآخر شارك المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن، مجموعة من شباب المركز في توزيع 3 آلاف كمامة مجانًا على الباعة الجائلين في الشوارع والأسواق، فضلا عن توعيتهم بخطورة ، وأهمية ارتداء الكمامات وكيفية التخلص منها بشكل آمن.

وقال مصدر في محافظة بني سويف إن الأجهزة التنفيذية تشن حملات مكثفة لردع من يخالف التعليمات المنصوص عليها لمواجهة كورونا، ولكن بعض الناس لا يخشون على أنفسهم ولا على المحيطين بهم.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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