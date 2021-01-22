غلق وتشميع 25 محلًا بدون ترخيص في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، شن حملات موسعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة.

وأشار اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، إلى أن الحملات اليومية التي انطلقت منذ عدة أيام لمراجعة التراخيص الخاصة بالمحلات أسفرت عن غلق وتشميع 25 محل تجاري لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، رغم تنبيه إدارة الرخص على أصحابها باتخاذ إجراءات الترخيص، وذلك منذ حوالي شهرين.

وأكد على أنه يجري إعادة فتح المحلات التي تستوفى الأوراق الخاصة بها، لافتا إلى أنه شارك بالحملات إداراتي الإشغالات والرخص، ومازالت الحملات متواصلة لمراجعة تراخيص جميع المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.