أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غلق وتشميع 25 محلًا بدون ترخيص في بورسعيد

Print
غلق وتشميع 25 محلًا بدون ترخيص في بورسعيد غلق وتشميع 25 محلًا بدون ترخيص في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:39 ص الجمعة 22 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، شن حملات موسعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة.
وأشار اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، إلى أن الحملات اليومية التي انطلقت منذ عدة أيام لمراجعة التراخيص الخاصة بالمحلات أسفرت عن غلق وتشميع 25 محل تجاري لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، رغم تنبيه إدارة الرخص على أصحابها باتخاذ إجراءات الترخيص، وذلك منذ حوالي شهرين.
وأكد على أنه يجري إعادة فتح المحلات التي تستوفى الأوراق الخاصة بها، لافتا إلى أنه شارك بالحملات إداراتي الإشغالات والرخص، ومازالت الحملات متواصلة لمراجعة تراخيص جميع المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية