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اليوم.. قطع مياه الشرب عن وسط وشرق مدينة أسوان

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن وسط وشرق مدينة أسوان اليوم.. قطع مياه الشرب عن وسط وشرق مدينة أسوان

مصراوي Masrawy

10:38 ص الجمعة 22 يناير 2021

أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانًا بقطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن وسط وشرق مدينة أسوان لمدة 7 ساعات.

وجاء في نص البيان: "نظرًا لقيام الشركة الوطنية للمقاولات بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان الرياضي، مع الربط بالمحابس الجديدة وتنفيذ خطوط انحدار من مقام السيدة نفسية وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي، يجري إيقاف تشغيل محطة مياه جبل تقوق ومحطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط مدينة أسوان بالكامل "عباس فريد- الكورنيش- أطلس" ومناطق شرق البندر بالكامل "الشيخ هارون– خور المحمودية– المسلة– منطقة النفق– منشية النوبة- منطقة صالح حرب– الكسارة- الناصرية وما حولها"

ويجرى قطع المياه من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان

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