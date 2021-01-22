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لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن مركز فاقوس في الشرقية

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لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن مركز فاقوس في الشرقية لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن مركز فاقوس في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:33 ص الجمعة 22 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالشرقية، عن قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات، غدًا السبت، عن مناطق ووحدات محلية متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للوحة كهرباء السيد حسين.
من المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من التاسعة صباحًا، ولمدة 3 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للوحة، فيما تتأثر بالانقطاع كلًا من المناطق التالية: "أنقيزة - كفر البلاسي - أم يوسف - موقف القرين - فاقوس البلد - المنشية الجديدة - مركز الشرطة - شارع الإنتاج - عزبة أبو خليل".

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