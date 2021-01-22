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ينطلق منتصف مارس برعاية الرئيس.. محاور مؤتمر الأوقاف "حوار الأديان والثقافات"

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ينطلق منتصف مارس برعاية الرئيس.. محاور مؤتمر الأوقاف "حوار الأديان والثقافات" ينطلق منتصف مارس برعاية الرئيس.. محاور مؤتمر الأوقاف "حوار الأديان والثقافات"

مصراوي Masrawy

10:02 ص الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤتمر وزارة الأوقاف، يومي ١٣ و ١٤ مارس المقبل، تحت عنوان : «حوار الأديان والثقافات»، برعاية الرئيس عبد الفتاح .

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، إن المؤتمر ينطلق في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

وتأتي محاول المؤتمر كالتالي:
المحور الأول :
مفهوم الحوار وغاياته .
فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .


المحور الثاني :
عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد .


المحور الثالث :
الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا.


المحور الرايع :
الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا
وثقافيًّا .

المحور الخامس :
أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني .


المحور السادس :
عوامل نجاح الحوار .
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا على موقعها الإلكتروني عن ضوابط المشاركة في المؤتمر.

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مصراوي Masrawy

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