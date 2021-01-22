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السلطات الأمريكية ترفع قيمة مكافأة بشأن متورط بزرع قنابل قرب الكونجرس

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السلطات الأمريكية ترفع قيمة مكافأة بشأن متورط بزرع قنابل قرب الكونجرس السلطات الأمريكية ترفع قيمة مكافأة بشأن متورط بزرع قنابل قرب الكونجرس

مصراوي Masrawy

09:43 ص الجمعة 22 يناير 2021


واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع قيمة المكافأة التي سينالها من يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على شخص زرع عبوتين بدائيتي الصنع، خلال اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" بالعاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي.

وذكرت الشرطة أنه تم رفع المكافأة من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وبثت القناة لشخص يضع قنبلتين خارج مبنى توجد فيه مكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرب الكابيتول، مرتديا قلنسوة رمادية ويضع قفازات، وبوجه ملثم.

ولم تنفجر القنبلتان، لكنهما اعتُبرتا علامة على احتمال أن يكون الاعتداء على "الكابيتول" مخططا له من أنصار للرئيس السابق، دونالد .
ولا يستبعد محللون، بينهم مسؤول شرطة الكابيتول، أن تكون القنبلتان وضعتا لإبعاد قوات الأمن حتى يتسنى للمعتدين اقتحام الكابيتول.

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