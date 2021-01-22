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الصين: تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا بينها 94 حالة بعدوى محلية

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الصين: تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا بينها 94 حالة بعدوى محلية الصين: تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا بينها 94 حالة بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

09:10 ص الجمعة 22 يناير 2021

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 103 إصابات جديدة بينها 94 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 47 في مقاطعة هيلونغجيانغ و19 في مقاطعة جيلين و18 في مقاطعة خبي و6 في شنجهاي و3 في بكين وواحدة في مقاطعة شانشي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88804 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 9 تم تسجيلها بواقع 4 حالات في قوانغدونغ و3 حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من آنهوي وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4572 حالة غادر منها 4286 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 27 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82495 شخصا، وأن 35752 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 119 حالة جديدة بدون أعراض بينها 20 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 929 حالة منها 273 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9867 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 167 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 872 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8904 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 771 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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