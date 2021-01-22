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مسؤول بالزراعة: إنتاجنا من السكر يتخطى 3.3 مليون طن

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مسؤول بالزراعة: إنتاجنا من السكر يتخطى 3.3 مليون طن مسؤول بالزراعة: إنتاجنا من السكر يتخطى 3.3 مليون طن

مصراوي Masrawy

04:00 ص الجمعة 22 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفي عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن لن تحتاج لاستيراد السكر من الخارج بوصولها للاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى حجم السكر المنتج هذا العام، ويبلغ 3.35 مليون طن.

أضاف عبد الجواد، في تصريح خاص لمصراوي، إن مساحة البنجر المنزرعة هذا العام بلغت 640 ألف فدان، بينما جاءت المساحات المنزرعة من القصب 320 ألف فدان، لافتًا إلي إنتاج السكر من البنجر يبلغ 1.7 إلى 1.8 طن مقارنة بالعام الماضي المقدرة بـ1.5 طن، فيما يبلغ إنتاج القصب 930 ألف طن هذا العام، بينما أنتجنا من نفس المساحة 890 ألف العام الماضي.

وتابع بأن وزارة الزراعة نجحت في توفير صنف جديد يدعي جيزة 4 وهو البديل عن جيزة 9، مضيفًا أن جيزة 4 هو الأقل من حيث استهلاك المياه ويعطي وفرة إنتاج أكثر بنسبة 10%.

وأوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن ارتفاع إنتاجية مصر من السكر هذا العام تتراوح بين 10% و%15، فضلاً عن وجود مخزون من العام الماضي يبلغ 420 ألف طن.

وأشار عبد الجواد إلي أن هناك دراسة جدوى تعمل عليها وزارة الزراعة لإنشاء مصنع لإنتاج السكر على أعلى مستوى في مناطق شرق العوينات ومنطقة توشكي.

جدير بالذكر أن استهلاك مصر المحلي يبلغ 3.2 مليون طن سنويًا، بينما كان الإنتاج الفعلي 3مليون فقط، حيث تعد صناعة السكر من الصناعات الواعدة في مصر من خلال تدشين العديد من المشاريع الزراعية في مناطق غرب المنيا وتوشكي والوادي الجديد.​

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