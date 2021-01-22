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المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية

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المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية
أصبح نافذاً بعد انتهاء مدة الاعتراض

المحكمة تنتصر لرضيعة

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية بجازان حكماً بأن تدفع "طبيبة" في محافظة العارضة دية قدرها 150 ألف ريال للورثة من ذوي طفلة كانوا قد اتهموا الطبيبة بالتسبب في وفاة الطفلة نتيجة للإهمال الطبي بعد ولادتها.

وكانت الهيئة الطبية عقدت في أكتوبر الماضي أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا" بعد نحو عام ونصف من واقعة وفاتها؛ نتيجة خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الخاصة.

وبدأت تفاصيل القضية عندما اتهمت الأسرة مركزاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة قبل وفاتها.

وأشارت الأسرة إلى أنهم تفاجؤوا وقتها بتعطل الإسعاف أثناء نقل ابنتهم، ليتعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، واعترفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان بارتكاب المركز الطبي خطأً في طريقة نقل الحالة، مشيرةً إلى أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، حيث تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهادتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق.

من جهتها، قدمت أسرة الطفلة شكرها لـ"صحة جازان" لمتابعتها القضية منذ تقديم الشكوى حتى إصدار الحكم، والذي أصبح نافذاً منذ يوم أمس بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض.جازان الهيئة الطبية الشرعية وزارة الصحة خطأ طبي صحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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