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وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة بالولايات المتحدة "تاريخية"

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وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة بالولايات المتحدة "تاريخية"
في مقابلة خاصة تعرض اليوم‏

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.

وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".

وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".

وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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