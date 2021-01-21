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مستشفى ميسان العام يحقق اعتماد (CBAHI)

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بناءً على متطلبات الجودة التي تم تطبيقها ميدانيًا

مستشفى ميسان العام يحقق اعتماد (CBAHI)

حصل مستشفى ميسان العام على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، بناءً على تحقيق متطلبات الجودة التي تم تطبيقها ميدانيًا بالمستشفى، ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وهو ضمن الخطط التطويرية للاهتمام بأمن وسلامة المرضى ومطلب أساس تسعى إدارة المستشفى إلى تحقيقه؛ لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية للمرضى.

وقدم مدير المستشفى الاختصاصي فهد سعود الحارثي بدوره شكره وامتنانه إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ومساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية وإلى مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الطائف على دعمهم المتواصل.

كما أعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره إلى جميع منسوبي المستشفى نظير تميزهم في الأداء، كما أكد أن الاعتماد سيُسهم بشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في "الصحة"ورؤية المملكة 2030.

مستشفى ميسان العام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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