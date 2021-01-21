أمير عسير للمنقذ "الشهري": باسم أهالي المنطقة بيض الله وجهك.. ويهديه سيارة مجهزة للإنقاذ

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البطل: أشكر كل من شارك في تكريمي.. وما قمت به ضمن ثقافة ونخوة المجتمع السعودي أجمع

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عصر اليوم، البطل "عامر موسى الشهري" الذي أنقذ طفلاً من موت محقق في سيول أحد أودية مركز أحد ثربان أثناء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الفترة القريبة الماضية، وتصدر عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية.

وقدم أمير المنطقة شكره للشاب "الشهري" بحضور الطفل "عبدالرحمن" الذي جرفه السيل ووالده، وأكد أن ما قام به هو عمل بطولي يفخر به كل أبناء المنطقة، وقال أمير عسير: "باسمنا كلنا، باسم أهالي المنطقة، بيض الله وجهك على شجاعتك".. وقدم له هدية عبارة عن سيارة مجهزة بلوازم الإنقاذ.

فيما قال المنقذ عامر الشهري لـ"سبق": "شكراً جزيلاً لسمو أمير منطقة عسير على متابعته لكل الأحداث في المنطقة، وتكريم كل من قدّم خدمة مجتمعية أو وطنية. كما أشكر كل من شارك في تكريمي من جميع القبائل والجهات الحكومية والجهات الخاصة"، مؤكداً أن العمل الذي قام به هو ضمن ثقافة ونخوة المجتمع السعودي أجمع.

وكانت "سبق" نشرت تفاصيل الإنقاذ بعنوان "مقتحم السيول" لإنقاذ الغرقى: نجحتُ مرتين بفضل الله ولا أستطيع التنصل من نداء الاستغاثة".

أمير عسير الأمير تركي بن طلال "مقتحم السيول" لإنقاذ الغرقى: نجحتُ مرتين بفضل الله ولا أستطيع التنصل من نداء الاستغاثة شجاعة مواطن تنقذ طفلا جرفته سيول وادي "اعشار" أحد ثربان