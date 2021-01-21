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بسبب مايكون .. الفيفا يلزم النصر بدفع مليون و400 ألف يورو لغلطة سراي التركي

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بسبب مايكون .. الفيفا يلزم النصر بدفع مليون و400 ألف يورو لغلطة سراي التركي بسبب مايكون .. الفيفا يلزم النصر بدفع مليون و400 ألف يورو لغلطة سراي التركي

بسبب مايكون .. الفيفا يلزم النصر بدفع مليون و400 ألف يورو لغلطة سراي التركي

قالت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس إن النزاع بين نادي النصر السعودي وغلطة سراي لدى الفيفا انتهى بخبر سعيد للنادي التركي.

كشفت تقارير صحفية تركية ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم نادي النصر بدفع غرامة مالية تصل إلى مليون و400 ألف يورو، لصالح نادي غلطة سراي التركي، وهو المبلغ المتبقي من صفقة التعاقد مع البرازيلي مايكون بيريرا.

وكان النصر قد تعاقد مع بيريرا خلال فبراير 2019 على سبيل الإعارة، قادماً من غلطة سراي، ليقوم بشرائه بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت وكالة DHA التركية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ألزم النصر بدفع مليون و400 ألف يورو لنادي غلطة سراي، قيمة مستحقاته المتبقية من صفقة انتقال لاعبه السابق، البرزيلي مايكون، إلى النصر.

وأوضحت أنه يجب على النصر دفع مبلغ 1.1 مليون يورو ، بالإضافة إلى 300 ألف يورو، وهي غرامة تأخير أقرها الاتحاد الدولي ، إلى جانب دفع مبلغ 330 ألف يورو لوكيل اللاعب، وهي رسوم توسطه في إتمام الصفقة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم النصر مايكون بيريرا غلطة سراي التركي مايكون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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