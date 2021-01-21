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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية، الإفراج عن مركب الصيد المصري "الشفاء"، الذي كان على متنه 35 صيادا مصريا، وذلك بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانوني؛ مما أدى إلى قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن السلطات السعودية الشقيقة استجابت لمساعي القنصلية العامة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.