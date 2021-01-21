أدبي الأحساء يناقش "الابتعاث وهل الشهادة غاية الاستفادة؟"

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استمرارًا لتقديم برامجه افتراضيًا عبر Zoom يستضيفها النادي

استمرارًا لتقديم برامجه افتراضيًا عبر تطبيق (Zoom) يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين ١٢ من جمادى الآخرة الجاري ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢١م الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة، رئيس المركز التعليمي السعودي بكولشستر / بريطانيا سابقًا في حديث عن "لابتعاث وهل الشهادة غاية الاستفادة؟".

وتدير المحاضرة الدكتورة هاجر بنت خليفة السلطان، أستاذ مساعد الثقافة وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أجنبية في كلية الآداب - جامعة الملك فيصل، وبإذن الله سوف يكون رابط المحاضرة متاحًا على تطبيق النادي في منظومة الهواتف الذكية، ويسعدنا دخول المهتمين بهذا الجانب ورواد الأدب والثقافة والمشاركة بالنقاش الجاد.أدبي الأحساء