الزراعة ومحافظة الوادى الجديد تفعلان مبادرة زراعة التوت و إنتاج الحرير الطبيعى

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد:

كلف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الفريق العلمى برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بالمعهد، بزيارة ميدانية لمواقع زراعة شتلات التوت بواحتى الخارجة والداخلة، ومتابعة أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير وعنابر حل الشرانق طبقا للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة من ١٧ حتى ٢١ يناير ٢٠٢١ برعاية وزير الزراعة السيد القصير و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، في بيان له، الخميس، إنه تم تدريب عدد ٢٣٠ شاب وفتاة بالخارجة، وعدد ٧٠ متدرب بالداخلة، على أساليب إنشاء مشاتل وحقول التوت والعناية،مشيراً إلي طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثماري صغير لشباب الخريجين.

وأوضح عبد المجيد، أن المشروع يدعم الطرق المختلفة لتربية الأعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لانتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل والزينة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعي من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

الجدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذي يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثي والإرشادي لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين .