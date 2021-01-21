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مشرعو الاتحاد الأوروبي يدعون لفرض عقوبات أكثر صرامة على بسبب نافالني

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مشرعو الاتحاد الأوروبي يدعون لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بسبب نافالني مشرعو الاتحاد الأوروبي يدعون لفرض عقوبات أكثر صرامة على بسبب نافالني

مصراوي Masrawy

08:53 م الخميس 21 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ):

دعا البرلمان الأوروبي قادة التكتل إلى توقيع مزيد من العقوبات على بعد اعتقالها للناشط المعارض أليكسي نافالني وسجنه.

ووافق المشرعون بالأغلبية الكبيرة اليوم الخميس، على ضرورة معاقبة المسئولين الروس المتورطين فى سجن نافالني وكذا أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان صحفي رسمي، أنه بالإضافة إلى ذلك"لا ينبغي الترحيب بالثروة الروسية غير الواضحة المنشأ في الاتحاد الأوروبي".

وحكم على نافالني ، بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا - حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك - بالسجن لمدة 30 يوماً يوم الاثنين الماضي في محاكمة سريعة مثيرة للجدل عقدت في مركز شرطة في موسكو.

وقالت المحكمة إنه انتهك شروط المراقبة في قضية جنائية سابقة.

وكان نافالني اتهم "فرقة اغتيالات" تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي) بتسميمه بمادة نوفيتشوك بأمر من بوتين في العشرين من أغسطس الماضي، وفي المقابل ينفي بوتين وجهاز (إف إس بي) هذه الاتهامات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة رفيعي المستوى في روسيا بسبب الهجوم على نافالني.

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