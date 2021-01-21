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وكالة صحية أوروبية تدعو لإجراء مزيد من الفحوص بسبب سلالات كورونا الجديدة

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وكالة صحية أوروبية تدعو لإجراء مزيد من الفحوص بسبب سلالات كورونا الجديدة وكالة صحية أوروبية تدعو لإجراء مزيد من الفحوص بسبب سلالات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

08:34 م الخميس 21 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

نصحت وكالة صحية أوروبية اليوم الخميس بعدم السفر لغير الضرورة وتعزيز الفحوص في إطار إجراءات إبطاء انتشار عدة سلالات من المستجد التي يمكن أن تنتقل بصورة أسهل.

وتم اكتشاف سلالات مختلفة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "إن الخطر المرتبط بإدخال السلالات الجديدة المثيرة للقلق وتفشيها وسط المجتمعات قد زاد إلى مستوى مرتفع / مرتفع للغاية".

وأوصت الوكالة الدول بتجهيز خدماتها الصحية والاستعداد لمواجهة زيادة الطلب بسبب "زيادة قابلية العدوى بالسلالات الجديدة".

كما تم نصح الدول بتسريع وتيرة تطعيم الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقالت أندريا أمون، رئيسة الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها "سيؤدي تزايد أعداد الإصابات إلى ارتفاع معدلات نقل المرضى المستشفيات والوفيات في جميع الفئات العمرية".

وشمل ذلك الأشخاص من الفئات العمرية الأكبر أو الذين يعانون من أمراض أخرى.

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