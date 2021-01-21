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"سي إن إن": إدارة بايدن ستسعى لتمديد معاهدة ستارت الجديدة مع لـ 5 سنوات

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"سي إن إن": إدارة بايدن ستسعى لتمديد معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا لـ 5 سنوات "سي إن إن": إدارة بايدن ستسعى لتمديد معاهدة ستارت الجديدة مع لـ 5 سنوات

مصراوي Masrawy

08:23 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تسعى إلى التمديد الكامل لمدة 5 سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة مع والتي تنتهي في غضون أسبوعين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي المعين أنتوني بلينكن قد قال خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء الماضي إن بايدن يعتزم السعي لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لكنه لم يتخذ قراراً بشأن مدة هذا التمديد.

وأشار بلينكين إلى أن بايدن "لم يكن بإمكانه الانخراط حقًا" في هذه القضية خلال الفترة الانتقالية.

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