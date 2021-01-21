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واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تسعى إلى التمديد الكامل لمدة 5 سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة مع روسيا والتي تنتهي في غضون أسبوعين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي المعين أنتوني بلينكن قد قال خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء الماضي إن بايدن يعتزم السعي لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لكنه لم يتخذ قراراً بشأن مدة هذا التمديد.

وأشار بلينكين إلى أن بايدن "لم يكن بإمكانه الانخراط حقًا" في هذه القضية خلال الفترة الانتقالية.