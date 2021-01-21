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السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي

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السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي

جى بي سي نيوز  - : شاركت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، الأربعاء، في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المعتمدة في واشنطن.

وأشادت قعوار، في بيان، بالشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

"سعدت اليوم بحضور مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس" وفق قعوار.

وأشار البيان إلى أن العام الحالي سيشهد مرور 71 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستستمر السفارة في العمل مع المؤسسات الرسمية والشركاء في الولايات المتحدة لتعزيز المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

جي بي سي نيوز

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