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وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في المستشفى الجامعي بالمنوفية

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وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في المستشفى الجامعي بالمنوفية وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في المستشفى الجامعي بالمنوفية

مصراوي Masrawy

08:13 م الخميس 21 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد المستشفى الجامعي بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، وفاة 3 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إيداعهم في غرف العناية المركزة.

في السياق، أفاد مصدر طبي بالمستشفى الجامعي لموقع "مصراوي"، أن عدد حالات الشفاء من بداية جائحة كورونا بلغت 195 حالة بعد تحسن حالتهم وتحول نتائج المسحات من إيجابية إلى سلبية.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر طبي بمحافظة المنوفية أكد وجود انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ10 أيام الأخيرة، والذي يعد انحسارًا لانتشار الفيروس ضمن الموجة الثانية له، مُضيفًا أن معظم الوفيات الحديثة مُصابة من الأسبوع الأول للموجة الثانية.

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