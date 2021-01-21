6 قرارات للنيابة في واقعة اختطاف ربة منزل واغتصابها بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، ٦ قرارات في واقعة اختطاف 3 أشخاص لربة منزل واغتصابها تحت تهديد السلاح داخل "عشة" بالطريق الساحلي الدولي.

وتضمنت القرارات عرض المجني عليها على الطب الشرعي، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، ومعاينة السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها، وارسال ملابس المتهمين للطب الشرعي.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه، وخطف أنثى واحتجازها واغتصابها دون رضاها تحت تهديد السلاح، وحيازة أسلحة بيضاء.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه تلقى بلاغا يفيد اختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، مشيرا إلى أنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 فوجئ بـ3 أشخاص يستوقفونه، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المجني عليها.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقى القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عاما، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عاما، عاطل، "حسين.ع" 25 عاما، بائع خضار، جميعهم مسجلين ارتكاب جرائم سرقة.

وبسؤال المجني عليها "هـ" 27 عاما، ربة منزل، قالت إنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بالزراعات واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.