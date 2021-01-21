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مقتل 15 وإصابة 9 في حريق بدار رعاية أوكرانية

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مقتل 15 وإصابة 9 في حريق بدار رعاية أوكرانية مقتل 15 وإصابة 9 في حريق بدار رعاية أوكرانية

مصراوي Masrawy

07:35 م الخميس 21 يناير 2021

كييف - (د ب أ):
قالت سلطات الحماية المدنية الأوكرانية اليوم الخميس، إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق شب في دار رعاية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.
وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين في الحريق ، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى.
وكشفت السلطات أن الحريق بدأ في الطابق الأول من المبنى المكون من طابقين وامتد ليغطي نحو 100 متر مربع . وكان في المبنى في ذلك الوقت 33 شخصا.
وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعازيه وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، إنه يجب إجراء تحقيق لمنع وقوع مأساة مماثلة مرة أخرى.
وتم نشر حوالى 50 من رجال الإطفاء فى مكان الحادث.

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