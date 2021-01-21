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المكسيك ترحب بوقف بايدن بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة

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المكسيك ترحب بوقف بايدن بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة المكسيك ترحب بوقف بايدن بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

07:18 م الخميس 21 يناير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب ا):

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه يؤيد الأوامر التنفيذية التي أقرها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في يوم تنصيبه ، خاصة وقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس المكسيكي ،المعروف باسم املو، في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس إنه يؤيد أيضا قيام بايدن بإلغاء خط أنابيب إكس إل الرئيسي في الولايات المتحدة.

وأضاف لوبيز أوبرادور، في تصريحه الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء ،أنه يتفق مع أجندة بايدن ، بما في ذلك السياسة الخاصة بلقاح كورونا.

وتابع " التحدث هاتفيا مع بايدن مرة أخرى ليس امراعاجلا . المكسيك لن تواجه مشكلة مع إدارة بايدن".

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