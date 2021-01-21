أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية يبحث تسوية الأزمة السورية مع وفد لممثلي المعارضة

Print
وزير خارجية روسيا يبحث تسوية الأزمة السورية مع وفد لممثلي المعارضة وزير خارجية يبحث تسوية الأزمة السورية مع وفد لممثلي المعارضة

مصراوي Masrawy

07:05 م الخميس 21 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير خارجية ، سيرجي لافروف، مع الوفد الموحد لممثلي المعارضة السورية في موسكو.

وقال لافروف، بحسب بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "نقدر علاقتنا والاتصالات المنتظمة معكم. والآن هو الوقت المناسب للنظر في كيفية تحريك تسوية الأزمة السورية والمساعدة في ضمان شمولية العملية السياسية داخل اللجنة الدستورية فضلا عن الجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمساعدة السوريين على التوصل إلى اتفاقيات بشأن مستقبل بلدكم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

شبكة عيون الإخبارية