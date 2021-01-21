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المحكمة الأوروبية: أوكرانيا مسؤولة عن مقتل متظاهر عام 2014

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المحكمة الأوروبية: أوكرانيا مسؤولة عن مقتل متظاهر عام 2014 المحكمة الأوروبية: أوكرانيا مسؤولة عن مقتل متظاهر عام 2014

مصراوي Masrawy

06:12 م الخميس 21 يناير 2021

كييف - (د ب أ):

بعد سبع سنوات من مظاهرات الميدان المؤيدة للغرب في أوكرانيا، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدولة مسؤولة عن مقتل أحد المتظاهرين.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج، فرنسا، في بيان اليوم الخميس "خلصت المحكمة على وجه الخصوص إلى أن السلطات استخدمت سوء المعاملة عمدا، وأن الدولة مسؤولة عن مقتل أحد المتظاهرين".

وأضافت أن قوات الشرطة في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش استخدمت "العنف المفرط والاحتجاز غير القانوني" في محاولة لقمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في البداية.

وتمت الإطاحة بيانوكوفيتش عام 2014 وهرب إلى ، حيث يعيش في المنفى.

وأصدرت المحكمة أحكامها في خمس قضايا رفعها متظاهرون سابقون ضد الدولة الأوكرانية.

وفي إحدى الحالات، تم اختطاف المتظاهر يوري فيربيتسكي من مستشفى، وتعرض للتعذيب وتم تركه مصابا في غابة في درجات حرارة شديدة البرودة. ومات الرجل 50 عاما، متجمدا وعثر عليه بالقرب من كييف في 22 يناير 2014.

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