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مستشار بايدن: عودة قوية للولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

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مستشار بايدن: عودة قوية للولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية مستشار بايدن: عودة قوية للولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

مصراوي Masrawy

06:04 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين بالرئاسة الأمريكية، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أن الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن ستعود بقوة وتدعم منظمة الصحة العالمية بعد الانتقادات التي وجهها إليها الرئيس السابق دونالد .

وتعهد فاوتشي، في تصريحات اليوم الخميس، خلال اجتماع افتراضي مع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بعودة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الجهود الرامية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وعلاجاته وتشخيصه حول العالم.

كما شدد على تعهد الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة البدء في تمويل وتوفير الدعم البشري والوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بواشنطن حيال المنظمة الدولية.

وقال فاوتشي: "لي الشرف أن أعلن أن الولايات المتحدة ستبقى عضوا بمنظمة الصحة العالمية"، لافتا إلى أن الرئيس بايدن وقع على وثيقة بالعدول عن قرار إدارة الرئيس السابق ترامب بالانسحاب من المنظمة بدءا من يوليو المقبل.

وأوضح أن هذه الوثيقة أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وللمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

يذكر أن إدارة ترامب السابقة كانت قد اتخذت هذا الموقف من المنظمة الدولية بعد اتهامها بالانحياز للصين، كما دأب ترامب على انتقاد استجابة المنظمة للجائحة التي كانت الولايات المتحدة أكثر المتضررين منها من حيث أعداد المصابين والوفيات.

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مصراوي Masrawy

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