الكويت تستنكر التفجيرين الإرهابيين في وسط بغداد

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مصراوي Masrawy

الكويت - (د ب أ):

استنكرت الكويت بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الهجوم الإجرامي الآثم الذي استهدف المواطنين الأبرياء وأمن واستقرار العراق ، يشكل انتهاكا للشريعة الإسلامية السمحاء وللقيم والأعراف كافة.

وأكدت تضامن الكويت مع جمهورية العراق ، وتأييدها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها ، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.