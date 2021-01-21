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بوابة العمرة وعدد السائحين في .. العناني يستعرض مع مدبولي ملفات عمل وزارة الآثار

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بوابة العمرة وعدد السائحين في مصر.. العناني يستعرض مع مدبولي ملفات عمل وزارة الآثار بوابة العمرة وعدد السائحين في .. العناني يستعرض مع مدبولي ملفات عمل وزارة الآثار

مصراوي Masrawy

06:31 م الخميس 21 يناير 2021

كتب - محمد غايات و يوسف عفيفي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.


وخلال الاجتماع، كشف وزير السياحة، أن عدد المنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية منذ بدء جائحة "كورونا"، بواقع 756 فندقا، بالإضافة إلى 1039 مطعما سياحيا.

وأضاف الوزير، أنه منذ استئناف حركة السياحة، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى 1.4 مليون سائح، وذلك حتى ديسمبر الماضي، فيما سجل إجمالي عدد السائحين الوافدين خلال عام 2020 حوالي 3.7 مليون سائح، وكذا تم استعراض أهم الأسواق المُصدرة للسياحة منذ يوليو الماضي.

وتطرق الدكتور العناني، خلال اللقاء، إلى أهم التشريعات الصادرة والمحدثة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت الموافقة على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، وكذا الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم عمل كافة المنشآت الفندقية والسياحية وإجراءات التراخيص السياحية، فضلا عن الموافقة على إعداد حملة ترويجية للسياحة لمدة 3 سنوات.

وفيما يتعلق بالترويج السياحي والمشاركات الدولية، أشار العناني، إلى أنه تم إطلاق أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال" للتهنئة بالعام الجديد تُلقي الضوء على مقومات مصر السياحية، وتمت المشاركة في الأنشطة الترويجية لبطولة لكرة اليد للرجال، وإنتاج فيلم دعائي قصير عن البطولة، مضيفا أنه تم افتتاح معرض "شطر المسجد" للآثار الإسلامية، في 7 يناير 2021، وهو أول معرض آثار مصرية يقام في المملكة العربية ، بشكل تجريبي، كما شاركت الوزارة في فعاليات الجلسة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في مدريد خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير 2021.

واستعرض الوزير، مبادرة السياحة الداخلية "شتي في مصر"، وأسعار الرحلات ضمن هذه المبادرة لكل من: الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، وطابا، والغردقة، لافتا إلى أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 50% بالنسبة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

كما استعرض الوزير، جهود متابعة قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحي، والتي تمثلت في إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن أزمة جائحة (منذ أبريل 2020) على المنشآت الفندقية والسياحية وذلك لمدة 36 شهراً اعتباراً من التاريخ المقرر لبدء السداد (مايو 2021)، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه اعتباراً من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021، على أن يكون السداد بنسبة 40% للمنشآت الفندقية بكافة محافظات الجمهورية، وللمنشآت السياحية الكائنة في المحافظات السياحية (الأقصر أسوان – جنوب سيناء – البحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظيـر الاستهلاك التي سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى 30 أبريل 2021، فضلا عن إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية اعتباراً من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

كما تناول الوزير، التسهيلات التي تمت من قبل الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة، ومنها على سبيل المثال إجراءات حصول القطاع السياحي على التسهيلات الائتمانية، وتعديل شروط مبادرتي دعم القطاع للتيسير على المستثمرين وتعظيم الاستفادة منهما، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم للمرشدين السياحيين حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأضاف العناني، أن العام الماضي شهد افتتاح قلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة بعد الانتهاء من ترميمهما، وافتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة الليلية بشارع المعز.

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