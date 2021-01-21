"هطمن والدتي".. حيلة ربة منزل للهروب من مغتصبيها الثلاثة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

استمعت نيابة المنتزه ثالث في الإسكندرية لأقوال ربة المنزل التي تعرضت للاختطاف على يد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وقالت المجني عليها أنها كانت تستقل سيارة رفقة أحد أقاربها بالطريق الدولي بآخر شارع 45، وفوجئت باصطدام سيارة يستلقها 3 أشخاص بهما.

وأضافت ربة المنزل في التحقيقات أن مستقلي السيارة المذكورة اعتدوا بالضرب على قريبها وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء واختطفوها إلى داخل الزراعات وتناوبوا اغتصابها داخل "عشة".

وأوضحت المجني عليها أنها لجأت إلى حيلة حتى تتخلص من المتهمين الثلاثة وأوهمتهم بضرورة طمأنة والدتها عليها حتى لا تخبر الشرطة باختفائها.

وأشارت إلى أنها استخدمت الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين وأرسلت منه رسالة إلى والدتها عبر تطبيق" واتس آب"، ما ساعد الشرطة في تحديد موقعها والتعرف على صورة المتهم، إذ تبين أنه مسجل سرقة.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه تلقى بلاغا يفيد اختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، مشيرا إلى أنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف المجني عليها "هـ" 27 عاما، في التحقيقات أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 اصطدمت سيارته بأخرى يستقلها 3 أشخاص، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المجني عليها.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقى القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عاما، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عاما، عاطل، "حسين.ع" 25 عاما، بائع خضار، جميعهم مسجلين ارتكاب جرائم سرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه، وخطف أنثى واحتجازها واغتصابها بدون رضاها تحت تهديد السلاح، وحيازة أسلحة بيضاء.