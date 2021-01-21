صور.. استئناف حركة الملاحة في ميناء البرلس بكفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجل مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري في مركز البرلس، عقب تحسن الأحوال الجوية.

وتلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، تفيد باستئناف حركة الملاحة بالميناء بعد فترة توقف دامت 7 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق إخطار مدير ميناء الصيد بالبرلس، لعمليات وأزمات كفر الشيخ، تبين أنه جرى رصد سروح 90 مركب صيد آلي للصيد في مياه البحر المتوسط، وذلك بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من الهدوء، وانتظام الأعمال الإدارية، والخدمات التي يجرى تقديمها الصيادين.