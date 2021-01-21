تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاق 3 مقاهٍ في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والبيئة للمرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 10 مقار للدروس الخصوصية 6 بمدينة دمنهور خلف مدرسة أحمد عرابي، والطودي، وبشارع الروضة وأرض أدمون، إضافة إلى 4 مراكز أخرى بكفر الدوار.

كما جرى إغلاق وتشميع 3 مقاهٍ بإدكو، وتحرير 13 محضرًا متنوعًا لعدد من المحال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية.

وجرى تحرير 31 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بإيتاي البارود وحوش عيسى.