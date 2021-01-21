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تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاق 3 مقاهٍ في البحيرة

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تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاق 3 مقاهٍ في البحيرة تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاق 3 مقاهٍ في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:31 م الخميس 21 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والبيئة للمرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 10 مقار للدروس الخصوصية 6 بمدينة دمنهور خلف مدرسة أحمد عرابي، والطودي، وبشارع الروضة وأرض أدمون، إضافة إلى 4 مراكز أخرى بكفر الدوار.

كما جرى إغلاق وتشميع 3 مقاهٍ بإدكو، وتحرير 13 محضرًا متنوعًا لعدد من المحال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية.

وجرى تحرير 31 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بإيتاي البارود وحوش عيسى.

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