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"الكاظمي" يأمر بفتح تحقيق فوري في ملابسات التفجير الانتحاري المزدوج بوسط بغداد

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"الكاظمي" يأمر بفتح تحقيق فوري في ملابسات التفجير الانتحاري المزدوج بوسط بغداد "الكاظمي" يأمر بفتح تحقيق فوري في ملابسات التفجير الانتحاري المزدوج بوسط بغداد
أسفر عن مقتل 32 وجرح 110 آخرين

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد اليوم وأسفر عن مقتل 32 وجرح 110 آخرين، بحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي بأن هذا الأمر صدر أثناء اجتماع طارئ عقدته القيادات الأمنية والاستخبارية العراقية في مقر قيادة عمليات بغداد برئاسة الكاظمي, كُرّس لمناقشة أسباب وتداعيات هذا الخرق الأمني الذي أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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