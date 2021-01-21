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مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد "سباهي"

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مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد "سباهي" مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد "سباهي"
بعد تطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية

مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد

حصل مستشفى ميسان العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وقال مدير المستشفى فهد الحارثي: إن الاعتماد ضمن الخطط التطويرية للاهتمام بأمن وسلامة المرضى، ومطلب أساسي تسعى إدارة المستشفى إلى تحقيقه؛ لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية للمرضى.

كما قدم "الحارثي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، لتميزهم في الأداء.

وأكد أن الاعتماد سيسهم بشكلٍ فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في "الصحة" ورؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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