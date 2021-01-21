بريطانيا تسجل 38 ألف إصابة بكورونا و1290 وفاة خلال الـ24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأربعاء.

الوزارة أفادت في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37892، مقابل 38905 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3543646 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1290 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 1820 في إحصائية أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94580 متوفًّى.فيروس كورونا الجديد