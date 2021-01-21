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فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

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فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا
تعتبر أكثر سرعة في الانتشار

فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في مناطق محاذية لمدينة القدس.

"الكيلة" قالت في بيان لها: إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من "تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري".

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصة من المرضى؛ حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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