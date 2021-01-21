الملكية الأردنية: تضمين تذاكر السفر قيمة فحص كورونا

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جى بي سي نيوز : قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنها ستدرج ضمن تذاكرها قيمة فحص "بي سي آر" للمسافرين فور شراء التذكرة اعتبارا من غد الأربعاء، وحسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة، مع إعفاء الأطفال دون 5 أعوام.

وأعلنت الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ غدا بتنفيذ إجراءات جديدة عقب قرار حكومي يلغي منصة القادمين إلى الأردن جوا، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني طلبت تطبيق الإجراءات على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة والمتمثلة بتسديد قيمة فحص "بي سي آر" فور شراء التذكرة حسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة، على أن يعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات، إضافة إلى تعبئة نموذج إقرار صحي وتسليمه لموظف كاونتر التدقيق في المطار قبل الصعود إلى الطائرة، مشيرة الى عدم صرف بطاقة الصعود إلى الطائرة في حال عدم تعبئة المسافر للنموذج كاملا.

وأضاف البيان، إن شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى المملكة ستبدأ بتطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين ومن مختلف الجنسيات، دون استثناء.

وأكدت الملكية الأردنية على مسافريها القادمين إلى المملكة ضرورة الحضور إلى مطار الإقلاع قبل 3 ساعات من موعد الرحلة لتمكين مكاتب الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد لتجنب التأخير.