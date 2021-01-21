أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 978 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة في الاردن

Print
تسجيل 978 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة في الاردن تسجيل 978 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :-  سُجِّلت في المملكة (978) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (497) في محافظة العاصمة عمّان.
- (210) في محافظة إربد، منها (15) في الرمثا.
- (80) في محافظة البلقاء.
- (53) في محافظة المفرق.
- (40) في محافظة الزرقاء.
- (26) في محافظة عجلون.
- (19) في محافظة الكرك.
- (18) في محافظة مأدبا.
- (13) في محافظة جرش.
- (9) في محافظة معان.
- (7) في محافظة الطفيلة.
- (6) في محافظة العقبة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (317,405) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالات.
- سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4187) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (40) حالة، فيما غادرت (30) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (433) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (350) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (156) بنسبة إشغال (17%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (79) بنسبة إشغال (9%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1215) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (303,108) حالات.
- تمّ إجراء (23,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,639,550) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.19%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
انفجار على حدود لبنان وسوريا يفضح عمليات تهريب

انفجار على حدود لبنان وسوريا يفضح عمليات تهريب

بيدرسون يؤكد على الحاجة لتعاون دولي لحل النزاع في سوريا

بيدرسون يؤكد على الحاجة لتعاون دولي لحل النزاع في سوريا

الخارجية : الأردني المحرر من الخطف في مصر بحالة صحية جيدة

الخارجية : الأردني المحرر من الخطف في مصر بحالة صحية جيدة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل

شبكة عيون الإخبارية