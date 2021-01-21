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"غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية

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"غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية "غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية
من بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس"

أعلنت شركة غوغل واتحاد الصحافة العامة الفرنسي، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن المجموعة الأمريكية ستدفع مبالغ مالية لكبرى الصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها على المنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة ومن بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس".
ووفقاً لوكالة "أ ف ب"، البيان ذكر أن الطرفين توصلا لاتفاق بهذا الخصوص بعد شهور من المفاوضات الشاقة والمعقدة وذلك عملاً بالقانون الأوروبي "للحقوق المجاورة".
وكانت الفرنسية قد فرضت على غوغل في وقت سابق غرامات مالية مقدارها 100 مليون يورو بسبب عدم امتثالها للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).
أصدر"غوغل" بيانًا الخميس يعلن فيه توقيعه اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز يدفع بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس عن "اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي"، بعد مفاوضات معقدة استمرت أشهرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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