15 ناديًا من أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين تستحق دعم مبادرة الحوكمة

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أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، اليوم الخميـس 21 يناير 2021، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2020/2021م، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج أن 15 ناديًا من أصل 20 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر يناير 2021م للربع الثالث، وهي أندية (العدالة، الثقبة، النهضة، الحزم، الفيحاء، الجيل، الطائي، الخليج، الكوكب، الدرعية، الشعلة، البكيرية، الجبلين، جدة، نجران) على التوالي، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنـى المقرر، وهو 2.5 نقطة من أصل 5 نقاط، فيما لم تنجح أندية: (الساحل، هجر، عرعر، أحد، النجوم)، في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على هذا الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لكافة التقارير الخاصة بهذه الأندية؛ حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأنديـة وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة المالية، والإدارة التشغيلية، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية.

هذا وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الرابع لأندية الدرجة الأولى، يوم الخميـس 8 إبريل 2021م ، على أن تكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 3.5 نقطة من أصل 5 نقاط كحد أدنى، على أن يكـون موعد إعلان نتائج التقييم يوم الخميس 15 إبريل2021م .