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كورونا.. الأردن تسجل 776 إصابة جديدة و570 حالة بالكويت

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كورونا.. الأردن تسجل 776 إصابة جديدة و570 حالة بالكويت كورونا.. الأردن تسجل 776 إصابة جديدة و570 حالة بالكويت
في الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. الأردن تسجل 776 إصابة جديدة و570 حالة بالكويت

سجلت الكويت 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 159834 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لتستقر عند 951 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 406 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152826 حالة.

الأردن
سجلت الأردن 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 318181 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304200 حالة شفاء بعد تسجيل 1092 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4198 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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